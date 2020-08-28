Кигали, , 14:12 — REGNUM В Руанде продлили ночной комендантский час и запретили въезд и выезд из района Русици на западе страны после недавнего всплеска случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

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После заседания правительства под председательством президента Поля Кагаме было объявлено, что общеациональный комендантский час будет ужесточен. Теперь выходить на улицу нельзя будет с 19:00 до 05:00 утра. Ранее комендантский час начинался с 21:00.

«Из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в городе Кигали общественный транспорт между Кигали и другими районами также был запрещен», — говорится в заявлении правительства.

Руанда была одной из первых стран Африки, в которой ввели строгие карантинные меры для борьбы с пандемией 22 марта, когда в стране было выявлено только 19 случаев заражения вирусом. Во вторник, 25 августа, страна достигла рекордного показателя в 217 случаев заражения вирусом за один день, зафиксировав треть из своих 3625 случаев заражения за последние десять дней. Власти объяснили всплеск новых случаев заражения самоуспокоенностью населения и усталостью от мер социального дистанцирования.

«Школы, которые должны были быть вновь открыты в сентябре, также останутся закрытыми», — отмечается в постановлении.

Другие меры, такие как закрытие баров, ношение масок в общественных местах, ограничение количества персонала в офисах и запрет на публичные собрания, останутся в силе.

Въезд в Руанду был открыт для туристов, прибывающих международными рейсами, которые должны предъявить сертификат об отсутствии коронавируса, однако сухопутные границы страны остаются закрытыми для иностранцев.