Кигали, 28 августа 2020, 14:12 — REGNUM В Руанде продлили ночной комендантский час и запретили въезд и выезд из района Русици на западе страны после недавнего всплеска случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.
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После заседания правительства под председательством президента Поля Кагаме было объявлено, что общеациональный комендантский час будет ужесточен. Теперь выходить на улицу нельзя будет с 19:00 до 05:00 утра. Ранее комендантский час начинался с 21:00.
Руанда была одной из первых стран Африки, в которой ввели строгие карантинные меры для борьбы с пандемией 22 марта, когда в стране было выявлено только 19 случаев заражения вирусом. Во вторник, 25 августа, страна достигла рекордного показателя в 217 случаев заражения вирусом за один день, зафиксировав треть из своих 3625 случаев заражения за последние десять дней. Власти объяснили всплеск новых случаев заражения самоуспокоенностью населения и усталостью от мер социального дистанцирования.
Другие меры, такие как закрытие баров, ношение масок в общественных местах, ограничение количества персонала в офисах и запрет на публичные собрания, останутся в силе.
Въезд в Руанду был открыт для туристов, прибывающих международными рейсами, которые должны предъявить сертификат об отсутствии коронавируса, однако сухопутные границы страны остаются закрытыми для иностранцев.