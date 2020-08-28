Москва, , 13:44 — REGNUM Родители первоклассников должны иметь право на выходной 1 сентября. Для них и их детей этот день — начало важного жизненного этапа, в который они должны шагнуть вместе, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Все мы когда-то были детьми, у многих из нас есть братья, сестры, племянники, свои собственные дети, а у кого-то даже внуки. Мы и все они ходили или пойдут первый класс.

1 сентября — поистине светлый и всенародный праздник для нашей страны, несмотря на то, что он не признан Трудовым кодексом РФ нерабочим праздничным днём.

По атмосфере его можно сравнить с 31 декабря, когда день вроде и рабочий, но работоспособность у большинства трудящихся минимальная.

Конечно, родителям хочется быть со своим ребенком в его первый День знаний, и им обязательно нужно предоставить такую возможность.

Я поддерживаю предложенную инициативу, тем более что на финансовом положении работодателей это не скажется. Предполагается, что выходной будет предоставляться за счёт ежегодного оплачиваемого отпуска, а не оплачиваться дополнительно.

Таким образом, в выигрыше останутся как работники, так работодатели. А довольный работник, не затаивший на работодателя обиду за пропущенный праздник своего ребенка, будет более добросовестно и ответственно выполнять свои трудовые обязанности», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, закрепляющий право родителей взять выходной и проводить ребенка в школу, внесен в Госдуму.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году — все новости»

Читайте также: Законопроект об отпуске на День знаний внесен в Госдуму