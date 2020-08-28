Рязань, , 13:44 — REGNUM Всех учеников с 1 по 4 классы обеспечат бесплатным горячим питанием в новом учебном году в Рязанской области. В регионе их насчитывается свыше 48 тысяч. Об этом заявил 28 августа губернатор Николай Любимов в ходе областного родительского собрания в онлайн-формате на официальной странице правительства в социальной сети.

По подсчётам властей, в новом учебном году в начальной школе будут обучаться 48 445 человек. Их питание будет организовано по специальному графику, чтобы минимизировать контакты детей. Ученики первой смены получат горячие завтраки, для второй смены предусмотрен обед. На переоснащение столовых новым технологическим оборудованием в 2020 году правительство региона направило более 20 млн рублей. Совместно с Роспотребнадзором составлено примерное меню, которое размещено на сайтах областного министерства образования и молодёжной политики, муниципальных органов управления образованием.

«На основе этого меню каждая школа составляет своё и согласует его с территориальным отделом Роспотребнадзора. Меню стало более калорийным и разнообразным, улучшен витаминный состав. С 29 августа родители смогут ознакомиться с ним на сайте образовательных организаций», — уточнил Николай Любимов.

Обеспечить всех учеников начальной школы России бесплатным горячим питанием поручил президент Владимир Путин в своём послании федеральному собранию в январе 2020 года.