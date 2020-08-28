Оренбург, , 14:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 28 августа, выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с конца марта в лабораториях проведен анализ 468 222 тестов. За последние сутки исследовано 3 937 тестов.

С начала пандемии в регионе выявлено 9 694 носителя SARS-CoV-2. От последствий коронавирусной инфекции скончались 74 пациента.

За сутки из COVID-центров выписаны 176 человек. С начала пандемии от болезни оправились 8 313 человек.