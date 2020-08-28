Ставрополь, , 13:42 — REGNUM Бывший начальник архивного отдела администрации Степновского района Ставропольского края и четверо ее родственников предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Экс-чиновнице также вменяется в вину взяточничество, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, с января по ноябрь 2008 года сотрудница администрации изготовила подложные документы о трудоустройстве своих родственников в один из совхозов района. Эти липовые справки родственники чиновницы предоставили в суд, по решению которого приобрели право собственности на доли земельного участка сельскохозяйственного назначения стоимостью свыше 1 млн рублей.

Кроме того, в июле 2015 года обвиняемая за взятку в 45 тыс. рублей выдала гражданке подложные справки о ее трудоустройстве в еще одном местном совхозе. Эти документы ей были необходимы для получения пенсионных выплат.

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