Салехард, , 13:34 — REGNUM В школах Ямала группы продлённого дня будут формироваться в зависимости от спроса. Об этом корреспонденту Ре сообщили в департаменте образования ЯНАО.

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Отмечается, что в ямальских школах продлёнка является платной услугой и невостребованной из-за компактности и малочисленности северных городов.

Что касается расходов на средства индивидуальной защиты, антисептики, обеззараживатели воздуха, санитайзеры, кулеры с водой, туалетную бумагу, чистящие средства для классов, то они приобретаются за счёт регионального бюджета.

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