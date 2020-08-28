Липецк, , 13:32 — REGNUM В Липецкой области прокуратура выявила факты нарушений сроков окончания строительства школ, которые ставили под угрозу начало учебного года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

После вмешательства прокуратуры были активизированы работы в Липецке, где новая школа строится на улице 50 Лет НЛМК. Сейчас она полностью укомплектована персоналом и набрала 620 первых учеников. Занятия начнут с 1 сентября.

Аналогичные меры прокурорского реагирования применили к ОАО «Трест «Липецкстрой», которое занимается строительством школы на 800 мест в городе Усмани.