Оренбург, , 13:30 — REGNUM Появление международного «Свободного университета», созданного уволенными сотрудниками ВШЭ, можно было бы только приветствовать. Однако вузу предстоит решить ряд вопросов, например финансирования и получения лицензии, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

По её словам, привлекает любая альтернатива для молодёжи в получении высшего образования, тем более в сфере получения гуманитарных специальностей. Технология обучения «онлайн» позволяет получить это образование и как второе высшее, а это тоже плюс. Кроме того, преподавателями будут известные в России и за рубежом профессора.

Галина Шешукова подчеркнула, что для осуществления образовательной деятельности вуз должен пройти аккредитацию и получить лицензию на оказание образовательных услуг. Иначе диплом, полученный студентами после пяти лет учебы, не будет признан, в том числе и работодателями.

«Допустим, что как международный вуз «Свободный университет» будет зарегистрирован в какой-нибудь европейской стране. Но если российский работодатель не признает такой диплом, то выпускникам придется работать вдали от Родины. Далеко не все молодые граждане готовы покинуть Россию. Финансирование свободного университета, скорее всего, также будет зарубежным. Но тогда вузу, возможно, придется зарегистрироваться иностранным агентом, со всеми вытекающими последствиями. Юридических проблем много. Времена Джорджа Сороса прошли. Наверное, проще было бы открыть филиал какого-нибудь западного гуманитарного университета и привлечь в него бывших профессоров ВШЭ», — считает оренбургский профессор.

Взвесив все «за» и «против», решать вопрос учебы в «Свободном университете» будут абитуриенты и их родители, делает вывод Шешукова.

Напомним, сокращённые преподаватели ВШЭ заявили о создании «Свободного университета», который будет работать в интернете. Они обещают отсутствие цензуры и административного давления.

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