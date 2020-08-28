Киев, , 13:29 — REGNUM За минувшие сутки в рядах ВСУ зафиксированы 52 случая заражения коронавирусом, сообщила 28 августа пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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Госпитализированы 11 военнослужащих, остальные находятся дома под наблюдением врачей.

«Всего за время пандемии выздоровели 1023 человека, летальных случаев — шесть. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 691 человек», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос повторного введения жёсткого карантина в стране не рассматривается.

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