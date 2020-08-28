Челябинск, , 13:38 — REGNUM Перемены для учеников начальных классов в челябинской школе № 138 будут проходить строго в помещении класса. Об этом классный руководитель рассказала родителям в ходе родительского собрания 28 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Педагог общалась с родителями дистанционно. Она предупредила об отсутствии традиционной линейки. 1 сентября у детей будет только классный час, на него пустят после измерения температуры. Со 2 сентября начнутся уроки, перед ними всех детей осмотрят, измерят температуру, при наличии симптомов болезни отправят домой.

«Перемены будут проходить строго в классе. Как мы зайдем в два часа, так и выйдем в шесть часов», — предупредила классный руководитель третьего класса.

Она попросила родителей напомнить детям о дисциплине и придумать им занятия для перемен.

Физкультуру будут как можно чаще проводить на улице, родители смогут зайти в школу только по предварительной записи. Детей будут бесплатно кормить и выдавать им молоко.

«Дистанционное обучение в начальной школе на рассматривается на данный момент», — добавила педагог.

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