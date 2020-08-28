Самара, , 13:37 — REGNUM Работу детских комнат, развлекательных центров, а также аттракционов разрешили возобновить в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров 28 августа текущего года.

Согласно документу, кроме детских центров и аттракционов, разрешено возобновить работу музеев, а также Самарского зоологического парка. Смогут открыть свои двери посетителям и организации, которые ведут на территории региона выставочную деятельность.

Отмечается, что эти организации смогут возобновить работу с 28 августа при условии выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

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