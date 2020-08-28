Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM На Среднем Урале подтвердили выписку ещё 57 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в регионе подтверждено 19 801 выписка пациентов, переболевших COVID-19.

Продолжается лечение 84 больных в тяжёлом состоянии (78 лежат в реанимации, из них 40 — подключены к ИВЛ), 256 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 960 случаев заражения коронавирусом.