Иваново, , 13:18 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 августа. В 25 из них вирус был выявлен у пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

За сутки выписаны с выздоровлением 56 человек, статистика смертности не изменилась.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус за более чем пять месяцев подтвердились у 7285 человек, 6060 пациентов выздоровели. Умерли 117.