Сунжа, Ингушетия, , 13:18 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении автомобилей «Газель» и Mercedes погиб один человек, еще трое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авария произошла около 05:00 28 августа на федеральной дороге «Кавказ». На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрши».

По их информации, погибший являлся водителем грузовой «Газели». С ним в кабине находилась пассажирка. Она получила травмы различной степени тяжести. Также получили травмы водитель и пассажир «Мерседеса». Их доставили в Сунженскую районную больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства автоаварии.