Москва, , 13:23 — REGNUM Когда российская вакцина от коронавирусной инфекции будет готова к применению, каждый житель РФ сам примет решение о том, участвовать ли ему в вакцинации. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Процедурный кабинет Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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"Когда вакцина будет доступна не только для принимающих участие в испытаниях, но и для всех желающих, каждый будет сам принимать решение (о вакцинации)», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что не существует никакого обязательного правила о вакцинации для сотрудников администрации президента РФ.

«Нет, конечно! Его не может быть. У нас как у госслужащих есть определенное поражение в правах, связанное с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет делать прививку от коронавируса.

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