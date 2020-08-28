Кейптаун, , 13:28 — REGNUM Федерация профсоюзов ЮАР (COSATU) планирует проведение всеобщей забастовки против коррупции. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря Федерации профсоюзов ЮАР Беки Нтшалинтшали.

По информации репортёров агентства, забастовка была назначена на 7 октября.

В ходе мероприятия представители профсоюзов также намерены потребовать от президента ЮАР Сирила Рамафосы ускорения судебного преследования коррумпированных лиц, заявил генеральный секретарь.

«Он (Рамафоса — прим. ИА REGNUM) должен прекратить переговоры с преступниками и использовать единственный язык, который они поймут, — судебное преследование и вынесение приговора», — заявил Беки Нтшалинтшали на пресс-конференции.