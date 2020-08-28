Сухум, , 13:24 — REGNUM Запрет на выдачу пенсионных средств в банкоматах Абхазии привёл к тому, что в отделениях Сбербанка Абхазии постоянно собираются очереди, из-за чего приходится принимать меры по исправлению ситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В связи с поступившим в Сбербанк Абхазии требованием о прекращении выдачи пенсий через банкоматы, в отделениях банка стали образовываться очереди», — сообщает пресс-служба.

В банке отмечают, что для сокращения очередей к работе привлечено максимально возможное число сотрудников. Кроме того, с 1 сентября Сбербанк Абхазии планирует открыть новый офис в Сухуме. Он будет располагаться на улице Лакоба. Там также можно будет получать пенсию.

Напомним, в августе в Абхазии прекращена выдача в банкоматах денег с пенсионных банковских карт. Ограничение было введено из-за большого количества случаев, когда пенсионер умирает, а родственники продолжают получать на него деньги. Теперь пенсию можно получить только в банке, предъявив паспорт.

Читайте ранее в этом сюжете: Двух сотрудников «Сбербанка Абхазии» подозревают в хищении пенсий