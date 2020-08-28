Чита, , 13:07 — REGNUM Сотрудники отдела ЗАГС Забайкалья поделились любопытной информацией относительно необычного имени, которое для своей новорожденной дочери придумали супруги Акишины из Каларского района. Как сообщила пресс-секретарь Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина, родители назвали дочь славянским именем именем Даромира, что означает «дарующая мир».

«Родители руководствовались тем, что это имя дает своему носителю упорство, энергию, рвение и работоспособность. Эти качества присущи всей их семье», — пояснила заведующая отделом ЗАГС Каларскго района Наталья Губенина.

В отделе ЗАГС Нерчинско-Заводского района зарегистрировано рождение девочки с прекрасным именем Агнесса.

«Эта девочка родилась в семье Сергея и Анастасии, она — четвертый ребенок в семье. Я приступила к работе совсем недавно, в июле этого года. И за это время это уже пятая семья нашего района, в которой родился четвертый ребенок», — отметила заведующая отделом ЗАГС Надежда Петрова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 г. сотрудники отдела ЗАГС Чернышевского района Забайкалья рассказали, что чета Романа и Натальи Кутенковых назвали свою малышку Каталея Орхидея. В пресс-службе департамента ЗАГС Забайкальского края отметили, что если верить в связь имени и судьбы, жизнь Каталеи Орхидеи будет яркой, красивой и необычной.

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