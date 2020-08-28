Самара, , 13:09 — REGNUM Канализационные очистные сооружения смешанного потока сточных вод начали работать в Тольятти. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, старт работе очистных сооружений дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. Очистные сооружения будут фильтровать стоки с центрального района Тольятти, а также с территорий предприятий Северного промышленного узла.

Отмечается, что данный проект реализуется по инициативе ПАО «КуйбышевАзот» и проходит в два этапа. При этом инвестиции компании составляют порядка 1,2 млрд рублей.

Сообщается, что первый этап строительства уже завершён. В настоящее время возведены и подготовлены к работе очистные сооружения. Они будут очищать ливневые стоки от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Данная работа проходила в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Согласно плану, завершение второго этапа планируется в конце 2021 года. В результате реализации проекта сброс загрязняющих веществ сократится примерно на миллион тонн в год.

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