Брянск, , 13:03 — REGNUM Все балки смонтированы на Литейном мосту в Брянске. В ближайшие дни откроется автомобильное движение по новому мосту, строители сдадут объект раньше намеченного срока, сообщили 28 августа в пресс-службе правительства региона.

Всего на Литейном мосту установили 99 балок, вес каждой — 34 тонны, длина — 22 метра. За укладкой последней конструкции наблюдал губернатор Александр Богомаз, который по просьбе строителей сначала расписался на балке. Ежедневно и круглосуточно на мосту работают около 150 человек и порядка 30 единиц техники. По контракту окончание работ было намечено на декабрь 20 201 года, однако качественная организация работ и своевременное финансирование позволяет открыть мост в ближайшие дни.

Мост начали строить в ноябре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конструкция способна выдержать нагрузку более чем в 100 тонн.