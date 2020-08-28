Пенза, , 13:29 — REGNUM В парламенте Пензенской области депутаты в ходе 33-й сессии 28 августа предложили дополнительно поощрять педагогов. Об этом информирует пресс-служба органа власти.

В связи с этим в регионе учреждено почетное звание «Народный учитель Пензенской области». Его будут присуждать педагогическим работникам государственных образовательных организация, в том числе реализующих адаптивные программы. Кроме личных заслуг и внедрения инновационных технологий учебного процесса, будет отмечен вклад в развитие личностных качеств учеников — патриотическое воспитание, реализация творческого потенциала и расширение профессиональных навыков. Поучаствовать в конкурсе на получение звания смогут педагоги со стажем не менее 3-х лет. Учителю, получившему почетное звание «Народный», предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в школах Пензенской области, как и по всей стране, по поручению президента РФ Владимира Путина вводятся специальные надбавки учителям в размере 5 тыс. рублей за классное руководство. С 1 сентября текущего года такую выплату в регионе будут получать 6678 классных руководителей.

Читайте также: Более 6 тыс. пензенских педагогов получат надбавки за классное руководство