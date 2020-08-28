Москва, , 12:59 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не намерен делать себе прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил журналистам 28 августа.

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»Я переболел (COVID-19 — прим. ИА REGNUM), собственно, это тот же самый эффект, что вакцина. Поэтому я не буду делать (прививку от коронавируса)», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос, собирается ли он принимать участие в массовой вакцинации.

Кроме того, Песков отметил, что также речь не идет о «тотальной и обязательной» вакцинации сотрудников администрации президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что детей в России станут вакцинировать только после того, как будет изучено влияние данных препаратов на организм ребенка.