Грозный, , 12:55 — REGNUM Новый учебный год в Чечне начнется без проведения традиционных школьных линеек. В условиях пандемии коронавируса власти региона решили от них отказаться. Об этом сообщил 27 августа глава республики Рамзан Кадыров.

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По его словам, обойтись без массовых мероприятий на 1 сентября призвало в своих рекомендациях управление Роспотребнадзора. В документе отмечается, что торжественные мероприятия лучше провести непосредственно в классах, а не на торжественных линейках.

«Я поддержал озвученные предложения. Эти вынужденные меры необходимо соблюдать неукоснительно, до завершения вакцинации взрослого населения», — отметил в своем Instagram чеченский лидер.