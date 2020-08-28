Махачкала, , 13:07 — REGNUM Количество жертв COVID-19 в Дагестане к 10:30 28 августа достигло 494, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике умерли четыре человека с коронавирусом — это самый высокий показатель в регионе с начала текущего месяца.

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Всего в Дагестане к настоящему времени зарегистрировано 10 тыс. 788 случаев заражения коронавирусом нового типа. Накануне в республике инфекцию выявили у 72 человек, что также является наибольшим суточным приростом в августе.

Вылечились в Дагестане с начала пандемии 9 тыс. 252 человека с подтвержденным COVID-19, или около 88,3% заразившихся. Накануне в республике зафиксировали 46 фактов выздоровления.

Отметим, что с начала августа в Дагестане отмечается ухудшение ситуации по коронавирусу, о чем говорят и власти республики. Происходит это на фоне работающих банкетных залов, кафе и ресторанов, ряда кинотеатров и многих других организаций и предприятий, а также в условиях игнорирования населением масочного режима.

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