Севастополь, , 12:51 — REGNUM Сразу 15 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства региона 28 августа.

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»Заболевшие — люди в возрасте от 13 до 65 лет. 11 пациентов — жители Севастополя, четверо — приезжие. Зарегистрирован семейный очаг — женщина с сыном и дочерью, контактные по ранее заболевшему отцу. Ещё одну женщину разыскивают правоохранительные органы — она приехала в город из другого региона и сдала тест, показавший впоследствии положительный результат. На телефонные звонки не отвечает, по указанному в документах адресу не проживает», — уточнили в пресс-службе.

За сутки в регионе также выписаны восемь пациентов с выздоровлением после коронавируса. Всего же выздоровели 386 человек, общее число заразившихся составило 488 пациентов. 18 человек скончались. В стационарах продолжают лечение 64 человека.