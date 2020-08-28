Киев, , 12:52 — REGNUM Полная отмена карантина на Украине может привести к настоящей катастрофе, заявил на брифинге сегодня, 28 августа, глава украинского минздрава Максим Степанов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

По словам министра, если полностью отменить карантин, то очень быстро в стране все больницы будут заполнены и просто физически негде будет оказывать медицинскую помощь.

Степанов отметил, что всего в больницах Украины для больных с коронавирусом подготовлено 35 тыс. мест, сейчас занято 6,5 тыс., но количество госпитализированных ежедневно растет. В частности, за последний месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти вдвое.

«Чтобы избежать ситуации, когда некуда будет госпитализировать больных с коронавирусом, нужно соблюдать все правила карантина», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне правительство Украины официально продлило адаптивный карантин до 31 октября и ввело ряд новых ограничений, в частности, запрет дискотек, работы ночных клубов, проведение концертов и пр. За последние сутки зарегистрировано 2.438 случаев заражения коронавируса, чтол является новым антирекордом для страны.