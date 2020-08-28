Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Высшие силы защитят грузинский народ от окончательно падения. Об этом, как передает «Общественное телевидение», на проповеди после праздничного богослужения заявил патриарх Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илия Второй.

«Мы думаем, какое будущее ждет нашу родину. Будем помнить, что будущее мирное и хорошее, Богородица не допустит, чтобы грузины окончательно пали», — сказал патриарх.

Он также призвал всех не забывать об окружающих и стараться доставить им радость.

Стоит отметить, что православные христиане 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Глава ГПЦ в этот день провел праздничный обряд в Сионском соборе Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси.

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