Стокгольм, , 13:36 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции пришло к заключению, что установленный в связи с пандемией коронавируса запрет на проведение публичных мероприятий, число участников которых превышает 50 человек, должен быть изменен. В ведомстве считают, что на данном этапе целесообразным является повышение предельного числа участников до 500 человек при условии соблюдения социальной дистанции 60 сантиметров. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Предельное число участников публичных акций может быть изменено в ту или иную сторону «в зависимости от развития пандемии в стране и последствий проводимых изменений», сообщили в ведомстве. В агентстве также отметили, что цифра в 500 человек не является пределом, и ее повышение будет возможным, «если это позволит эпидемиологическая ситуация».

Ранее в правительстве Швеции предлагали установить социальную дистанцию два метра, но в агентстве общественного здравоохранения посчитали, что одного метра будет достаточно. Их заключение основывается на том факте, что капли, распространяющие коронавирус, «быстро оседают в воздухе и обычно не достигают расстояния более нескольких метров».