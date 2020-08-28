Элиста, , 12:46 — REGNUM В Республике Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 28 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два человека. Более подробной информации по умершим пациентам нет.

За весь период пандемии в Калмыкии скончались 54 пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус.