Москва, , 12:44 — REGNUM В России в новом учебном году в школу пойдут 17 млн учеников, из низ около одного миллионы — первоклассники. Об этом сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ Тамара Романова.

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По её словам, все российские школы открываются с 1 сентября в традиционном формате. Вместе с тем в случае необходимости учебные заведения смогут самостоятельно принимать решения о точечном введении карантина.

«В этой ситуации коронавирусная инфекция ничем не отличается от любой другой», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что вопрос о переходе на карантин будет решаться для каждой школы отдельно. По его словам, это будет точечно, как при сезонном гриппе.

Министр также уточнил, что если будет принято решение о переходе школы на удаленный режим обучения, то образовательный процесс прерван не будет.

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