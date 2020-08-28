Тюмень, , 12:42 — REGNUM В гимназии №16 города Тюмени 1 сентября начнётся в традиционном формате. Однако праздничная линейка в День знаний состоится для учеников первых и одиннадцатых классов, остальных учеников ждут классные часы, сообщила заместителя директора по воспитательной работе Анастасия Невидимова.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

В гимназии будут открыты все пять входов. Интервалы между потоками детей разных классов — пять-десять минут. Аналогично будут разделены потоки учеников при посещении столовой. Масочный режим для детей необязателен.

Обязательно будет проводиться утренний фильтр с термометрией. Детей с повышенной температурой сразу же будут направят в поликлинику по месту жительства. Если за ребёнком придут родители, то они должны будут вызвать врача на дом.

Для каждого класса выделяется отдельный кабинет. Для желающих предоставляется возможность обучаться дома дистанционно — урок будет демонстрировать через веб-камеру.

Лабораторные уроки будут проводиться после обработки всех поверхностей в классе. Учебные кабинеты гимназии оснащены рециркуляторами «Дезар — 3».

Уроки физкультуры по возможности будут проходить на свежем воздухе. Чтобы классы не пересекались, в гимназии подготовили плавающее расписание.