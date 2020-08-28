Элиста, , 12:41 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 73 новых летальных случая вследствие заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 28 августа.

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В настоящее время в стационарах лечатся 398 пациентов с коронавирусом. 14 человек находятся в тяжёлом состоянии, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 2 тыс. 14 человек.

Общее число случаев заражения в Калмыкии за весь период пандемии достигло 4 тыс. 54 человек. Выздоровели — 2 тыс. 615 жителей республики.