Грозный, , 12:41 — REGNUM В Чечне отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Численность заболевших неуклонно снижается. При этом мощности медучреждений вполне достаточны для приема большого количества пациентов в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщил 27 августа в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

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В настоящее время, как отметил министр, поступление в медучреждения пациентов с COVID-19 сократилось в три-четыре раза. Общее число находящихся в стационарах составляет свыше 500 человек.

«В самой крупной РКБ сейчас на лечении находятся 53 ковид-больных. А раньше эта цифра достигала 700», — сообщил Сулейманов.

Что касается обеспечением медтехникой и лекарственными средствами, то, по словам министра, в медучреждениях имеются на вооружении мощные импортные кислородные станции и новые современные томографы. Имеется также запас необходимых лекарственных препаратов.