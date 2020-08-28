Гётеборг, Швеция, , 13:54 — REGNUM 26 августа, в день, когда члены организованных преступных группировок (ОПГ) собрались на встречу в одном из отелей в Гётеборге, перед этим установив блокпосты, банды действительно контролировали ситуацию в городе. Об признал в студии телеканала TV4 министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Темой разговора ведущего программы Стеффо Торнквиста и главы ведомства была уличная преступность и недавний инцидент в Гётеборге.

Напомним, 26 августа из шведского Гётеборга стали поступать ошеломляющие новости, — на улицах города неизвестные люди устанавливают блокпосты и ограничивают движение транспорта. Как оказалось, такие меры предосторожности были приняты перед встречей членов двух местных влиятельных ОПГ, которая проводилась в отеле Posthotellet .

Дамберг пообещал, что на улицах городов Швеции в ближайшие годы будет очень много полицейских. Однако ведущий указал на то, что произошедший в Гётеборге инцидент говорит о том, что банды «наплевали» на постановления властей.

«Криминогенная ситуация в Гётеборге описана достаточно хорошо, речь идет о клановой структуре и разделенном (между ними — прим. ИА REGNUM) рынке сбыта наркотиков», — пояснил министр.

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