Москва, , 12:55 — REGNUM После весеннего периода пандемии коронавируса около 86% детей имеют различные фобии. Об этом заявил 28 августа эксперт НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владислав Кучма на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он отметил, что педагоги и медики должны учесть ситуацию, возникшую после весеннего карантина. Опрос примерно 30 тыс. детей из 76 российских регионов показал, что они вернутся в школы «с огромным бременем проблем».

Только 13% детей справились с ситуацией, у 86% есть различные фобические явления, почти у 40% — предполагаемое депрессивное состояние, у 30% — классический компьютерный зрительный синдром, а у некоторых — туннельно-карпальный синдром, свойственный работникам IT-сферы.

Кучма добавил, что нужно подумать о резерве для замены педагогов, которые могут выбывать из образовательного процесса из-за заболевания COVID-19.