Сухум, , 12:48 — REGNUM Абхазские бизнесмены из Ростова-на-Дону передали минздраву Абхазии 16 тон гуманитарной помощи. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство здравоохранения получило груз в виде гуманитарной помощи объемом 16 тонн. Правительство республики поставило задачу распределить его по медучреждениям», — цитируют в пресс-службе начальника управления транспорта, строительства и снабжения минздрава Роланда Гамисонию.

Сообщается, что в республику привезли продукты и товары хозяйственного назначения. Всего в перечне 32 наименования. Полученный груз был распределен между больницами и клиниками республики. В первую очередь помощь отправили в Гудаутскую ЦРБ, где проводится лечение пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что помощь передали братья Динар, Дмитрий и Михаил Сичинава. Они ранее также присылали гуманитарную помощь соотечественникам. В апреле бизнесмены отправили в Абхазию 60 тонн гуманитарной помощи.