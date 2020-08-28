Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM На поступление в СПбГУ в 2020 году было подано порядка 80 тыс. заявлений на программы бакалавриата и специалитета. Это почти в полтора раза больше, чем было в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 28 августа проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

Здание 12 коллегий Дарья Драй © ИА REGNUM

Средний балл ЕГЭ по университету на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места составляет 93,61 балла. (в 2019 году — 92,49). «Это достаточно серьезное увеличение конкурсной ситуации», — отметил проректор.

Из числа зачисленных в СПбГУ в 2020 году 73,66% граждан — не жители Санкт-Петербурга, ребята из других субъектов РФ. На 50% больше, чем в прошлом году, оказалось зачислено победителей Всероссийской олимпиады школьников.

Все процедуры приема и оформления документов, а также прохождение дополнительных испытаний и творческих конкурсов, в этом году проводились в дистанционном режиме, с помощью цифровых коммуникаций и специальных систем, позволяющих исключить нарушения со стороны абитуриентов. В СПбГУ отметили, что этот процесс показал достаточно высокий уровень цифровизации в российских регионах — у поступающих почти не возникло технических проблем.

Читайте также: В Петербурге выросло количество иногородних и иностранных абитуриентов

Количество заявлений от иностранных граждан в СПбГУ, в рамках отбора, который ведет сам вуз, составило около пяти тысяч. В результате Министерство науки и высшего образования РФ приняло решение об увеличении квоты на прием иностранцев на 1000 мест. В результате СПбГУ примет в рамках правительственной квоты 1750 иностранных граждан на обучение в 2020 году.

Как отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова, помимо студентов из стран постсоветского пространства и стран Европы, много новых студентов СПбГУ примет из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, африканских и латиноамериканских стран.

Читайте также: Число первокурсников в ряде вузов Петербурга уменьшилось в 2020 году

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге рекордно вырос конкурс в медицинские вузы

Читайте развитие сюжета: Названы самые популярные специальности в СПбГУ в 2020 году