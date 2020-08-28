Уфа, , 12:36 — REGNUM 31 человек, инфицированный короанавирусом, выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба главы республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Всего в регионе было выявлено 7698 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 6877 человек, в том числе 18 человек — за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах сейчас лечатся 63 пациента, а 730 человек получают лечение на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за пандемии коронавируса доходы туристической отрасли Башкирии уменьшились почти на 75%.

Читайте ранее в этом сюжете: Школы Чечни с 1 сентября будут работать по новым правилам