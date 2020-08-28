Липецк, , 12:22 — REGNUM В Липецкой области родители школьников через прокуратуру добиваются возврата средств за питание в столовых. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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В образовательных организациях региона услуги по организации питания в столовых оказывает филиал ООО «ГК Фьюжен Менеджмент». Из-за того, что в период пандемии коронавируса школьники перешли на дистанционное обучение, 14 тысяч человек обратились с заявлениями о возврате денежных средств за услуги питания.

При этом в прокуратуру родители жаловались, что возврат средств задерживается. В связи с этим прокуратура внесла директору общества представление. В настоящее время родителям вернули уже 12,2 млн рублей. Определен срок окончательного расчета с заявителями.

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