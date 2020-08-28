Сыктывкар, , 12:22 — REGNUM Восемь детских садов Коми вошли в число победителей Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года 2020». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба во время ежедневного видеообращения к жителям республики, сообщает «Комиинформ».

"Шесть детских садов из Сыктывкара и по одному из Усинска и Воркуты не только достойно представили нашу республику, но и смогли обойти большое число конкурентов, которых было немало. В конкурсе приняли участие более 72 тысяч дошкольных учреждений со всей России. Как говорится, чистая победа!» — отметил Владимир Уйба.

Конкурс «Детский сад года 2020» проводился в один заочный этап с 1 октября 2019 года по 19 февраля 2020 года в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. К участию приглашались дошкольные образовательные организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности. По итогам определены 500 победителей со всей страны, среди которых шесть детских садов Сыктывкара и по одному детскому саду Усинска и Воркуты:

Ключевая цель мероприятия — выявление и поощрение лучших организаций дошкольного образования: детских садов и других организаций, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. Как отмечают организаторы, к задачам мероприятия относятся обобщение лучших практик дошкольного образования, развитие обмена передовым опытом между организациями и их стимулирование к новым профессиональным достижениям.

Отметим, Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года» проводится Федеральным экспертным советом системы образования на основе многокомпонентного комплексного анализа и в соответствии с общей концепцией оценки качества дошкольного образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования.