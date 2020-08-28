Грозный, , 12:21 — REGNUM Образовательные учреждения Чечни обязали организовать работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые ведомство разработало в связи с пандемией коронавируса. Так, в школах ввели обязательное ношение масок и регулярное проведение дезинфекции, призвали отказаться от кабинетной системы и соблюдать меры социального дистанцирования. Эти решения прозвучали 27 августа в ходе совещания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел глава региона Рамзан Кадыров.

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Так, в целях безопасности детей и учителей ношение масок признано обязательным в местах массового скопления людей, по крайней мере до того момента, когда завершится вакцинация взрослого населения. Уроки для каждого класса будут проводиться в одном кабинете, а физкультурой будут заниматься на свежем воздухе, сообщил министр образования и науки Идрис Байсултанов.

По рекомендации санитарного ведомства, школы должны максимально ограничить перемещения учеников из класса в класс, а учащиеся и работники школ — соблюдать социальную дистанцию, сообщила глава управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

Была также разработана схема для обучения детей из семей, где кто-то заразился коронавирусной инфекцией. В таком случае школьник будет обучаться дистанционно, отметила главный санитарный врач региона.

«В случае заболевания семьи коронавирусом необходимо переводить ребенка на дистанционное обучение для предотвращения дальнейшего распространения болезни», — сказала Термулаева.

Глава минобра отметил, что для школ закуплены все необходимые средства индивидуальной защиты. Пока их хватает, но на весь учебный год этого запаса недостаточно, отметил министр. Поэтому была направлена заявка в Министерство просвещения РФ с просьбой о выделении дополнительных средств на их закупку.

На правила посещения столовых обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы также знаем, какие столпотворения происходят в школьных столовых. Этого нельзя допускать. Школьные обеды должны проводиться при строго ограниченном количестве учащихся», — заявил чеченский лидер.

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