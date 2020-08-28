Нижний Новгород, , 12:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 августа выздоровели после заражения коронавирусом 103 446 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 125 566 человек, более 82,38% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 832 новых случая заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1003 человека.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 226 человек, в Оренбургской области — 176, в Ульяновской области — 130, в Саратовской области — 83, в Самарской области — 64, в Пензенской области — 59, в Марий Эл — 52, в Пермском крае — 40, в Башкирии — 35, в Чувашии — 34, в Кировской области — 29, в Мордовии и Удмуртии — по 26, в Татарии — 23.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 28 августа в России подтверждено 980 405 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4829 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,80%. Полностью выздоровели 798 466 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,95%.