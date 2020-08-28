Москва, , 12:20 — REGNUM В Москве 28 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом информирует ГУ МЧС России по Москве.

Ведомство распространило экстренное предупреждение.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час и до 21.00 часа 28 августа в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в оповещении.

В министерстве рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, обходить шаткие строения и конструкции.