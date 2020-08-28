Горно-Алтайск, , 12:19 — REGNUM В Республике Алтай начали закрывать пляжи с завершением купального сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, это связано с понижением температуры воды и воздуха.

На сегодня прекратили работу два пляжа — развлекательный комплекс «Рублевка» и «Манжерок». Пляж в урочище Еланда закроется в ближайшее время. Тем временем, инспекторы ГИМС продолжают рейды по местам отдыха граждан.

«Они рассказывают гражданам об опасности купания в период, когда температура воды в реках и озёрах понижается, напоминают о правилах безопасного поведения на водоёмах. Владельцам маломерных судов напоминают о правилах пользования судами», — отметили в ведомстве.

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