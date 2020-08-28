Ярославль, , 12:28 — REGNUM Председателем общественной палаты Ярославской области избран председатель объединения профсоюзов области Сергей Соловьёв. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Соловьев Fnpryar.ru

Место главы палаты стало вакантно после назначения Сергея Берёзкина членом Совета Федерации от губернатора области. Предыдущий сенатор Игорь Каграманян был назначен заместителем министра здравоохранения РФ.

Кандидатура Соловьева была единственной. Никто кроме него не пожелал бороться за кресло председателя. Сергея Соловьёва поддержал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сергею Соловьёву 39 лет. Он родился в городе Горловке Донецкой области в семье преподавателей. По окончании школы в 1998 году поступил в Ярославский государственный университет на исторический факультет, который окончил в 2003 году. Поступил в аспирантуру ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Кампания солидарности советского народа с республиканской Испанией в 1936 — 1939 гг.».

В 2005 — 2012 годах Сергей Соловьёв работал начальником отдела организационно-пропагандистской работы в исполкоме ЯРО ВПП «Единая Россия». В январе 2012 года избран заместителем председателя Объединения организаций профсоюзов Ярославской области. С 1 июля 2013 года исполнял обязанности председателя, а в 2015 году был избран на этот пост.

На новый пост Соловьёв был избран единогласно.