Москва, , 12:17 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей Москвы о надвигающейся на столицу непогоде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 28 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае пользования таковым соблюдать дистанцию и скоростной режим.