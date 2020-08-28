Сеул, , 12:25 — REGNUM 28 августа глава Южной Кореи посетил Национальный медицинский центр в Сеуле с целью проверить его готовность к приёму инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

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В рамках встречи с руководством центра Мун Чжэ Ин выразил обеспокоенность по поводу возможной нехватки больничных коек для тяжело больных в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Стороны также обсудили план государственной поддержки центра.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 19 077.

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