Джакарта, , 12:09 — REGNUM В Индонезии побит суточный рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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Правительство Индонезии подтвердило 165 887 носителей SARS-CoV-2 на территории страны.

В Индонезии за сутки выявили 3003 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 105 случаев смерти. Всего эпидемия унесла жизни 7169 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в КНДР рассказывал ряду иностранных дипломатов в Пхеньяне о привлекательности индонезийской культуры, туризма и природы от Суматры до Папуа.

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