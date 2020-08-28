Йошкар-Ола, , 12:09 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 28 августа выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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За минувшие сутки выписаны 52 человека, всего в регионе справились с инфекцией 3763 человека или 89,36% от общего числа носителей коронавируса. 39 человек скончались от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 августа выявили 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 125 566 случаев.