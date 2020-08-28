Москва, , 12:10 — REGNUM Одна их основных причин массовых протестов и беспорядков в Белоруссии — провокации зарубежных сил. В этом уверены 39% жителей России, показал опрос «Левада-центра».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Читайте также: Жители России дали прогноз развития событий в Белоруссии

Почти треть (28%) считает, что белорусы устали от слишком долгого правления Александра Лукашенко. Протесты — это провокации белорусской оппозиции (24%).

Также среди причин беспорядков граждан РФ назвали возмущение людей фальсификацией результатов голосования (23%), недовольство из-за ухудшения уровня жизни (23%) и возмущение белорусов жестокостью силовиков (17%).

Опрос проведен 20−26 августа 2020 года. Опрошен 1601 житель России старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 59% жителей России считают, что наиболее вероятный прогноз развития событий в Белоруссии, — протесты будут подавлены.

Читайте также: Жители России назвали отношения с Белоруссией спокойными